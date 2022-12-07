Midyat Belediye Başkanı Şahin, Kültür ve Kongre Merkezi inşaatını gezdi

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MARDİN (AA) - Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, yapımı süren Midyat Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezinde incelemelerde bulundu.

Şahin, Yeni Mahallede lojmanların yerine yapımına başlanan Kongre ve Kültür Merkezinde çalışmalarını inceledi.

Kongrenin inşaatının tüm hızıyla sürdüğünü aktaran Şahin, yoğun bir tempoda çalıştıklarını söyledi.

Başkan Şahin, "Midyat Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezimiz tüm etkinlikler için çekim merkezi olacak. İnşaat çalışmalarını hızlı bir şekilde devam ediyor. Kongre merkezinin büyük bir bölümü tamamlandı. Kısa bir süre sonra inşallah açılışı gerçekleşecek." dedi.



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