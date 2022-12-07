CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, Mardin'de partililerle buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, Mardin'de partililerle buluştu

AA

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, Mardin'de partililerle buluştu

​​​​​​​MARDİN (AA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Mardin'de partililerle bir araya geldi.

Nazlıaka, Merkez Artuklu ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen toplantıda, partililere gelecek seçimler için dayanışma çağrısı yaptı.

Kadınların eşit, özgür ve adil bir şekilde yaşayabilmesi için mücadele ettiklerini belirten Nazlıaka, iktidara geldiklerinde kadınları güçlendirecek projeleri hayata geçireceklerini vurguladı.

Aile Destekleri Sigortası Projesi'ni hayata geçireceklerini kaydeden Nazlıaka, şöyle konuştu:

"Aile Destekleri Sigortası, asgari ücret ve altında geliri olan her haneye bir maddi destek sağlayacak ama en önemlisi o maddi desteği kadının adına açılan hesaba para yatırarak yapacak. Böylece ailede kadın güçlenecek. Aile Destekleri Sigortası sayesinde okula giden çocuklarımızın en az bir öğünü, ücretsiz olarak devlet tarafından karşılanacak şekilde temin edilecek. Halihazırda CHP’li belediyeler bunu yerelde yapıyorlar."

CHP İl Başkanı Mehmet Kılınçaslan'ın da katıldığı toplantıda, yeni üyelere rozetleri takıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Midyat Belediye Başkanı Şahin, Kültür ve Kongre Merkezi inşaatını gezdi
YEREL HABERLER Midyat Belediye Başkanı Şahin, Kültür ve Kongre ...
(Görüntülü)&#039;TUZAK&#039; VE &#039;VURGU&#039; İLE YAPILAN ARAMADA 22 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)'TUZAK' VE 'VURGU' İLE ...
Mardin kırsalında PKK´lı teröristlerin 4 malzeme deposu imha edildi
YEREL HABERLER Mardin kırsalında PKK´lı teröristlerin 4 malzeme ...
'Tuzak' ve 'Vurgu' ile yapılan aramada 22 kilo uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER 'Tuzak' ve 'Vurgu' ile yapılan aramada 22 kilo ...
Mardin kırsalında terör örgütü PKK'ya ait patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi
YEREL HABERLER Mardin kırsalında terör örgütü PKK'ya ait patlayıcı ...
Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli ...
Mardin'de 3 ailenin sopalı- silahlı kavgası: 1 ölü, 11 yaralı, 7 gözaltı (2)
YEREL HABERLER Mardin'de 3 ailenin sopalı- silahlı kavgası: 1 ölü, ...
(Görüntülü) KIZILTEPE&#039;DE 3 AİLENİN ADLİYE ÖNÜNDEKİ SİLAHLI KAVGASINDA 12 KİŞİ YARALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KIZILTEPE'DE 3 AİLENİN ADLİYE ...
Mardin'de 3 ailenin sopalı- silahlı kavgası: 12 yaralı, 7 gözaltı
YEREL HABERLER Mardin'de 3 ailenin sopalı- silahlı kavgası: 12 ...
GÜNCELLEME - Mardin'de adliye önünde çıkan kavgada 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Mardin'de adliye önünde çıkan kavgada 1 ...
Mardin'de adliye önünde çıkan kavgada 12 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Mardin'de adliye önünde çıkan kavgada 12 kişi ...
Mardin Artuklu Üniversitesinde sıfır atık çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Mardin Artuklu Üniversitesinde sıfır atık çalışmaları ...
(Görüntülü) MARDİN - GÖNÜLLÜ ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLER, KÖY KÖY GEZİP MASAL ANLATIYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) MARDİN - GÖNÜLLÜ ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLER, ...
Mazıdağı'nda Tarım Kredi Kooperatif Marketi açıldı
YEREL HABERLER Mazıdağı'nda Tarım Kredi Kooperatif Marketi açıldı
Zergan Deresi atık sulardan arındırılacak
YEREL HABERLER Zergan Deresi atık sulardan arındırılacak
Mardin'de "Geleneksel Kültür ve Spor Şenliği" başladı
YEREL HABERLER Mardin'de "Geleneksel Kültür ve Spor Şenliği" başladı
Gönüllü öğretmen ve öğrenciler, köy köy gezip masal anlatıyor
YEREL HABERLER Gönüllü öğretmen ve öğrenciler, köy köy gezip masal ...
Mardin'in Artuklu ilçesinde marketlerde denetim yapıldı
YEREL HABERLER Mardin'in Artuklu ilçesinde marketlerde denetim ...
Köy okulu fedakar öğretmenlerle sıcak bir yuvaya dönüştü
YEREL HABERLER Köy okulu fedakar öğretmenlerle sıcak bir yuvaya ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.