CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, Mardin'de partililerle buluştu

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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​​​​​​​MARDİN (AA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Mardin'de partililerle bir araya geldi.

Nazlıaka, Merkez Artuklu ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen toplantıda, partililere gelecek seçimler için dayanışma çağrısı yaptı.

Kadınların eşit, özgür ve adil bir şekilde yaşayabilmesi için mücadele ettiklerini belirten Nazlıaka, iktidara geldiklerinde kadınları güçlendirecek projeleri hayata geçireceklerini vurguladı.

Aile Destekleri Sigortası Projesi'ni hayata geçireceklerini kaydeden Nazlıaka, şöyle konuştu:

"Aile Destekleri Sigortası, asgari ücret ve altında geliri olan her haneye bir maddi destek sağlayacak ama en önemlisi o maddi desteği kadının adına açılan hesaba para yatırarak yapacak. Böylece ailede kadın güçlenecek. Aile Destekleri Sigortası sayesinde okula giden çocuklarımızın en az bir öğünü, ücretsiz olarak devlet tarafından karşılanacak şekilde temin edilecek. Halihazırda CHP’li belediyeler bunu yerelde yapıyorlar."

CHP İl Başkanı Mehmet Kılınçaslan'ın da katıldığı toplantıda, yeni üyelere rozetleri takıldı.









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