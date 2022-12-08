Midyat'ta zabıta ekiplerinden market denetimi

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MARDİN (AA) - Midyat ilçesinde zabıta ekiplerince marketlerde denetim gerçekleştirildi.



Midyat Belediyesi zabıta ekiplerince yapılan denetimde, gramaj ve etiket kontrolleri yapıldı.



Ekipler, ayrıca satışa sunulan ürünlerin son kullanım tarihlerini ve yerli malı üretim etiketinin kontrolünü de gerçekleştirdi.

Denetimlerin süreceği bildirildi.

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