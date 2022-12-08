Mardin Valisi Demirtaş, muhtarlarla bir araya geldi

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MARDİN (AA) - Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Kızıltepe ilçesinde merkez ve kırsaldaki mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Özcan Yıldız Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya, Kızıltepe Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Kaplan da katıldı.



Toplantıda konuşan Vali Demirtaş, Kızıltepe ilçesine kazandırılan ve yapımı süren projelere değindi, sunulan hizmetlerle ilgili bilgi verdi.



Mahalle muhtarlarının vatandaş ve yöneticiler arasında köprü görevi gördüğünü dile getiren Demirtaş, muhtarların talep ve önerilerini de dinledi.

Mardin genelinde 800 kilometreye yakın asfalt çalışması yaptıklarını anlatan Demirtaş, yağışların olmadığı dönemde asfalt çalışmasını sürdüreceklerini, kırsal kesimde yolu yapılmamış mahalle kalmayacağını belirtti.



Demirtaş, şunları kaydetti:



"Bugüne kadar Kızıltepe'de 378 kilometre asfalt, 70 bin metrekare parke çalışması yaptık. Cumhuriyet Meydanında cephe iyileştirme ve çevre düzenlemesi çalışmaları yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. İl genelinde 4 millet bahçesi yapacağız. Bunlardan birini Kızıltepe'de gerçekleştireceğiz. Bugüne kadar Kızıltepe'ye yapmış olduğumuz hizmetlerin ortalama maliyeti 270 milyona yaklaştı. Mardinli ve Kızıltepeli vatandaşlarımıza hizmet etmekten gurur duyuyoruz."

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