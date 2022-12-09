TBMM Sosyal Kooperatifçilik Alt Komisyonu Mardin'deki kooperatifleri inceledi

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MARDİN (AA) - TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde kurulan Sosyal Kooperatifçilik Kapsamında İsrafın Önlenmesine Yönelik Uygulamaların Araştırılması ve Yaygınlaştırılması Alt Komisyonu üyeleri Mardin'de incelemelerde bulundu.

Dilekçe Komisyonu Başkanı İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır ve Alt Komisyon Başkanı Bolu Milletvekili Arzu Aydın ile alt komisyon üyeleri Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ve Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal beraberlerindeki heyetle farklı sektörlerdeki kooperatifleri ziyaret etti.

Merkez Artuklu ilçesinde Topraktan Tabağa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve kooperatife bağlı Zamarot1890 işletmesini inceleyen komisyon üyeleri, kooperatifin kurucularından şef Ebru Baybara Demir'den bilgi aldı.

Dilekçe Komisyonu Başkanı İstanbul Milletvekili Satır, ziyaretlerine ilişkin yaptığı açıklamada, Alt Komisyonu üyeleri ile kooperatifçilik ile ilgili Türkiye'nin birçok yerinde incelemelerde bulunduklarını, mecliste komisyonda toplantılar yaptıklarını, bürokratları, konunun yetkilileri, akademisyenleri dinlediklerini söyledi.

Mardin'de de sosyal kooperatifçiliğin önemli bir örneğini yerinde incelemeye geldiklerini aktaran Satır, şöyle konuştu:

"Burada bir kooperatif sistemi var, bir de gönüllülerden oluşan kooperatifin işletmesi gibi düşünebileceğimiz bir sistem var. Gönüllülük esası var ama gönüllülerin de sorumluluğu var. Dolayısıyla Türkiye'de de yasal mevzuata da uygulayabileceğimiz bir sistem oluşturulmuş. Bu gördüğümüz kadarıyla Türkiye'de ilk sistem. Bu sistemi yerinde inceledikten sonra komisyonumuza yazacağımız raporda detaylarını yazacağız ve bakanlıklarla ilgili önerilerimizde de bulunacağız."

Türkiye'nin genç, dinamik ve nüfusu artan bir ülke olduğunu aktaran Satır, şöyle devam etti:

"Kooperatifçilik Türkiye mevzuatında çok uzun yıllardır var olan bir sistem. Dolayısıyla sistemin gelişen dünya düzenine göre yeniden revize edilmesi gerekiyordu. İstihdamı arttırmak, çevreye ve toprağı önem vermek, gelir getirecek sistem kurmak lazım. Kooperatifin ürettiği şeyleri ekosisteme uygun olması ve bunun dijitalleşme ile sosyal sistemlerden satılacak hale getirilmesi lazım. Yani şu anda var olan kooperatif sisteminin de revize edilmesi gerekiyor."

Alt Komisyon Başkanı Bolu Milletvekili Arzu Aydın da sosyal kooperatifin yasal düzenlemesinin ilk olarak İtalya’da yapıldığını, incelemeye başladıklarında bunun kökeninin kendi medeniyetlerine dayandığını gördüklerini söyledi.

Kooperatifçiliğin Türkiye'de çok gelişmiş yasal düzenlemelerinin bulunduğunu anlatan Aydın, şunları belirtti:

"Sosyal kooperatifin bir düzenlemesi olmadığı için 'sosyal kooperatifçilik nedir ve diğer kooperatiflerle nasıl kaynaştırırız, nasıl yaygınlaştırırız ve bunu yasal zemine çekeriz' çalışması içerisindeyiz. Özellikle kadın kooperatifleri olarak çalışan kadın kooperatiflerimizin de birtakım sıkıntıları var. O sıkıntıları da aldık. Bir rapor hazırlıyoruz. Komisyonumuzda hem sosyal kooperatifçilikle alakalı hukuki düzenlemelerin alt yapısını oluştururken bir taraftan da diğer kooperatiflerle çalışmayı aslında gündeme getirmiş olacağız. Bunun yanında israfın önlenmesi sıfır atık da bizim çalışmalarımızın içinde. İnşallah bu sistemin Türkiye’de kullanılabilir hale gelmesi ve dezavantajlı grupların da faydalanabileceği ve medeniyetimizin köklerinin bir kez daha yaşatabileceği bir sistemin hayata geçebilmesi için çaba sarf edeceğiz."

Şef Demir ise 2017'de AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile özellikle dezavantajlı kadınlar için kurdukları kooperatifin gönüllülerin de katılmasıyla bir işletme modeli haline geldiğini söyledi.

Komisyon üyeleri daha sonra diğer kooperatiflere ziyarette bulundu.

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