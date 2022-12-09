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Mardin'de "Duvarlar ve Ötesi" sergisi açıldı

AA

Mardin'de "Duvarlar ve Ötesi" sergisi açıldı

MARDİN (AA) - Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi, "Duvarlar ve Ötesi" sergisini sanatseverlerle buluşturdu.

Sakıp Sabancı'nın vasiyeti üzerine Sabancı Vakfı tarafından restore edilerek müze ve sanat galerisine dönüştürülen Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi Dilek Sabancı Sanat Galerisi'nde Duvarlar ve Ötesi serginin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Dilek Sabancı, törende yaptığı konuşmada, Mardin'in asırlar boyunca biriktirmiş olduğu kültür deneyimine katkıda bulunmak istediklerini söyledi.

Galerinin bugüne kadar birbirinden önemli 10 sergiye ev sahipliği yaptığını kaydeden Sabancı, "Bugünde Duvarlar ve Ötesi sergimizi açtık. Bu sergi bizi, insanlık tarihinin ilk zamanlarından günümüze kadarki süreç içinde dokumaların yolculuğuna çıkarıyor. Medeniyetlerin doğduğu Mezopotamya topraklarının kadim şehri Mardin ile bu sergiyi buluşturmaktan dolayı çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan ise Sabancı Vakfı olarak yarım asra yakın bir süredir toplumsal gelişmeye katkı sunmak için hareket ettiğini belirterek, Türkiye'nin 7 bölgesinde ve neredeyse her şehrinde kalıcı eserler bırakmak için çalıştıklarını dile getirdi.

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü Nazan Ölçer de Mardin'de şimdiye kadar gerçekleştirdikleri sergiler arasında kendilerini en çok heyecanlandıran çalışmayla bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

Mardin bölgesinden, evlerden ve kiliselerden halıları bir araya getirdiklerini bunun yanında, İstanbul Harbiye Radyoevi'nde duran ve ziyaretçileri karşılayan Özdemir Altan'ın iki dev duvar halısını ilk defa kurum dışında Mardin'de sergilendiğini anlatan Ölçer, bunların yanında Vahap Avşar, Belkıs Balpınar, Burhan Doğançay, Gülsün Karamustafa, Zeki Faik İzer, Tulga Tollu ve Gültekin Çizgen gibi sanatçıların geleneksel Türk halılarının dokunduğu metotla gerçekleştirdiği çağdaş halı tasarımlarının ziyaretçilerle buluşacağını aktardı.

Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi Müdürü Fırat Şahin de serginin açılışından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmaların ardından Vali Vekili Gürsel Temurci, Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz ve sanatseverler sergiyi gezdi.

Mağara resimlerinden başlayan, yerleşik yaşama geçişle birlikte duvarları süsleme içgüdüsünün, fresk ve mozaik gibi çeşitli mimari bezemelerin yanı sıra tekstilin en eski formlarından biri duvar dokumalarının tarihsel süreçteki gelişimini anlatan sergi, farklı koleksiyonlardan 110'dan fazla duvar halısını bir araya getiriyor.

Sergi 30 Nisan 2023 tarihine kadar açık kalacak.

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