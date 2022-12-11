Mardin'de kümesten horoz hırsızlığı kameraya yansıdı

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MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, bir kişinin girdiği evin kümesinden horoz çaldığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Turgut Özal Mahallesi'nde bir şüpheli, sabah erken saatlerde duvardan atlayarak girdiği kümesten Hint horozu çalarak bölgeden uzaklaştı.

Polis zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan hırsızlık anı evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, kümese giren kişinin bir süre etrafı kontrol ettikten sonra kazağıyla yüzünü kapattığı, kümesten bir horoz alıp, duvardan atladığı yer alıyor.



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