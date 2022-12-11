Mardin Valisi Demirtaş, muhtarlarla bir araya geldi

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MARDİN (AA) - Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Mazıdağı ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Mazıdağı Öğretmenevi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Demirtaş, yapılan ve yapılması planlanan çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Demirtaş, muhtarların taleplerini de dinledi.



Toplantıya, Mazıdağı Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Görmüş, İlçe Emniyet Amiri Hatip Ateş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Özgün Bilge ve kurum müdürleri katıldı.







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