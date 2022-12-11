Mardin'de otomobilin çarptığı kişi yaralandı

MARDİN (AA) - Mardin'de kontrolden çıkan otomobilin bir kişiye çarparak yaralaması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kızıltepe ilçesi Fırat Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkarak önce kaldırıma ardından züccaciye dükkanında çalışan F.Ü'ye çarptı. Otomobil, züccaciye dükkanında da hasara neden oldu.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan F.Ü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.