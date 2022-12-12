MAÜ'ye "İnsan Hakları ve Şiddetle Sivil Mücadele" konusunda yeni görev

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MARDİN (AA) - Adalet Bakanlığı ve Şiddetle Mücadele Vakfı (HEGEM) ortaklığında 27 üniversitenin paydaşı olduğu "İnsan Hakları ve Şiddetle Sivil Mücadele Bilincini Güçlendirici Saha Aktörleri Yetiştirilmesi Projesi" kapsamında Mardin Artuklu Üniversitesinin (MAÜ) koordinatör üniversite olmasına karar verildi.

MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, sosyal bilimler alanında olduğu gibi tıp, turizm, tasarım, tarım ve ticaret alanlarında da ulusal ve uluslararası çalışmalara imza atan üniversitelerinin şiddetle sivil mücadele bilincinin geliştirileceği çalışmalarda da koordinatör üniversite olarak yer alacak olmasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Özcoşar, yürürlüğü konulan projenin amacının şiddet daha ortaya çıkmadan aile, okul ve diğer sosyal ortamlarda önlemek için etkin tedbirler almak olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:



"Ülkemizde her tür şiddet bağlamında yaşanabilecek psiko-sosyal travma riskine karşı acilen koruyucu, iyileştirici ve onarıcı hizmet modelleri hayata geçirilerek, 'şiddetle ve suçla sivil mücadele ağı’ oluşturulması hedefleniyor."

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