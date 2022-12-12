Mardin'de 1000 fıstık fidanı toprakla buluşturuldu

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MARDİN (AA) - Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) kampüsünde 1000 fıstık fidanı toprakla buluşturuldu.

Türk Kızılay Artuklu Şubesi ve MAÜ tarafından iklim krizine dikkat çekmek, sağlıklı yaşayan ve yaşlanan toplum için "Sağlıklı Nesil Doğayı Koruyan Nesil Projesi" hazırlandı.

Proje kapsamında Kızılay Toplum Merkezince "Sosyoekonomik Güçlendirme Programı" kapsamında kentte kurulan fidan üretim serasından 1000 fıstık fidanı temin edildi.

Fidanlar, üniversite kampüsünde MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Yener Tanık, Türk Kızılay Artuklu Şube Başkanı Şehmus Arı, TEMA Vakfı ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Kızılay gönüllüleri ve üniversite öğrencileri tarafından dikildi.

Rektör Özcoşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, çevreci bir üniversite olarak bu doğrultuda çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Öğrenciler ve sivil toplum kuruluşlarının yardımıyla kampüsü daha ileri düzeye taşıma çabası içinde olduklarını dile getiren Özcoşar, sivil toplum kuruluşları, üniversite ve öğrenci kulüpleri işbirliğiyle geliştirdikleri strateji doğrultusunda gelişen, çevreci bir üniversite olmaya devam ettiklerini belirtti.

Türk Kızılay Artuklu Şube Başkanı Arı da hayata geçirdikleri proje ile gençlere hem doğayı ve çevreyi koruma, geliştirme konusunda ön ayak olmak istediklerini hem de Türk Kızılayın sadece bir yardım kuruluşu olmadığını, hayatın her alanında var olduğunu göstermeyi amaçladıklarını kaydetti.

Arı, "Genç nesillere hem örnek olacağız hem sağlıklı yaşam ve doğayı koruma konusuna dikkat çekmiş olacağız." ifadesini kullandı.





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