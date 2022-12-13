Midyat Belediye Başkanı Şahin, İlçe Emniyet Müdürünü ziyaret etti

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MARDİN (AA) - Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Koç'u ziyaret etti.



Şahin ziyaretinde, İlçe Emniyet Müdürü Koç'a yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulundu.



Koç'a başarı dileyen Şahin, "Bugüne kadar emniyetimizle güzel çalışmalar gerçekleştirdik. Midyat huzur ve güvenin hakim olduğu bir ilçe. Sizlerle de ilçemizin huzuru ve güvenliği için iş birliği halinde çalışmalar yapacağız." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Koç da ilçede huzur ve güven ortamının sürmesi için özveriyle çalışmaya devam edeceklerini belirtti.













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