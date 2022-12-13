Mardin'de 47 bin 506 öğrenciye sıcak yemek hizmeti

MARDİN (AA) - Mardin'de 47 bin 506 öğrenci, yemek hizmetinden faydalanıyor.
İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, yaptığı açıklamada, şartlı eğitim yardımından öğrenci burslarına, taşımalı eğitimden ücretsiz yemek imkanına, ücretsiz ders kitaplarından yardımcı kaynaklara kadar çok sayıda projeyi kararlıkla uyguladıklarını belirtti.
Yemeklerin deneyimli personeller tarafından yapıldığını kaydeden Demir, 7 öğretmenevinde ve 10 pansiyonda 293 okulda öğrencilere her gün sıcak yemek hizmeti verildiğini bildirdi.
Demir, şöyle devam etti:
"Öğrencilere haftanın 5 günü 3 çeşit yemek pişiriliyor. Bu kapsamda temel eğitimde 17 bin 712, ortaöğretimde 22 bin 276 öğrencimizin yemek ihtiyacı öğretmenevlerinden ve 7 bin 518 öğrencimizin yemek ihtiyacı ise pansiyonlu okullarımız tarafından karşılanmaktadır."