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AK Partili Kılıç'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mardin ziyaretine ilişkin açıklama

AA

AK Partili Kılıç'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mardin ziyaretine ilişkin açıklama

MARDİN (AA) - AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 Aralık'ta yapacağı Mardin ziyaretine ilişkin açıklama yaptı.

Kılıç, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kadim şehir Mardin'den önemli mesajlara yer vereceğini belirterek, tüm dünyaya seslenerek anlamlı açıklamalarda bulunacağını belirtti.

"Nihayet hasret bitiyor, vuslat vakti yaklaşıyor. Milletin adamı, dik duruşlu reisimiz, sevdamız, dünya lideri sayın Recep Tayyip Erdoğan Mardin'e geliyor. Bu kapsamda, ilçelerimizden tutun da kırsal mahallelerimizde yaşayan yediden yetmişe her bir vatandaşımıza kadar, tüm Mardin halkı ve teşkilatlarımız olarak bizler bu heyecanı yaşıyoruz. Elbette ki Mardin halkı ve teşkilatlarımız olarak sayın Cumhurbaşkanımızı şanına yakışır bir şekilde karşılayacağız." ifadelerini kullanan Kılıç, vatandaşları 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında gerçekleştirilecek olan toplu açılış törenine beklediklerini bildirdi.

Kılıç, şöyle devam etti:

"Süreç boyunca yaptığımız çalışmalarda halkımızın sayın Cumhurbaşkanımıza karşı hasretinin arttığını, büyük bir özlemle kendilerini beklediklerini özellikle tekrarlamak istiyorum. Türkiye yüzyılını gündeme aldığımız bu önemli zaman diliminde yeni ufuk ve vizyonlarla ülkemizin büyük şahlanışına hep birlikte şahit olacağız. Sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok ülkesinde yeniliklere açık kapı bırakan liderimizle önümüz aydınlık geleceğimiz parlak olacaktır. En içinden çıkılması zor gibi görünen sıkıntı ve krizleri bile fırsata çeviren liderimizle durmak yok yola devam diyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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