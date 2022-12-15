Mardin'de kırsal Küçükköy Mahallesinde çocuk parkı kuruldu

MARDİN (AA) - Artuklu Belediyesi tarafından kırsal Küçükköy Mahallesinde çocuk oyun grubu ve spor aletleri kuruldu.
Park ve Bahçeler Müdürlüğünce, merkez ve kırsal mahallelerde çocuklar için oyun grubu kurulum çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda kırsal Küçükköy mahallesinde de çocuk oyun grubu ve her yaş grubunun kullanabileceği spor aletlerinin kurulumları tamamlandı.
Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, çocukların mutlu ve huzurlu bir ortamda eğlenebilecekleri, doyasıya vakit geçirebilecekleri çocuk oyun grubu kurulum çalışmalarını farklı mahallelerde sürdüreceklerini bildirdi.