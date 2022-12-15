Mazıdağı'nda "Geleneksel Kültür ve Spor Şenliği" başladı

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MARDİN (AA) - Mardin'in Mazıdağı ilçesinde Kaymakamlık ve Dünya Etnospor Konfederasyonunun destekleriyle düzenlenen "Geleneksel Kültür ve Spor Şenliği" başladı.

Gündoğan Mahallesindeki kapalı halı sahada düzenlenen, 2 gün sürecek şenlikte, okçuluk, mas güreşi, mangala, ok savaşları, kol kapama, 9 taş, 3 taş ve topaç ile ebru sanatı gibi farklı eğlenceler ve etkinlikler yer alıyor.

Şenliğin açılışına katılan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Görmüş, etkinliklere katılan öğrencilere eşlik etti.

Görmüş, amaçlarının unutulmaya yüz tutan oyunları çocuklarla buluşturmak olduğunu söyledi.

Öğrenciler de şenlikte eğlenceli ve kaliteli zaman geçirdiklerini ifade ederek, şenliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ettiler.







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