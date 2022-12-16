Artuklu Belediye Başkanı Tatlıdede'den öğrencilere ziyaret

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MARDİN (AA) - Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, kırsal mahallelerde okuyan öğrencileri ziyaret etti.



Artuklu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tatlıdede, Özlüce, Yüce, Elmabahçe, Çağlar, Acar ve Avcılar Mahallelerinde bulunan ilkokul ve ortaokulları ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet etti, yaklaşık 200 öğrenciye ayakkabı hediye etti.



Kırsal mahallede bulunan okulları ziyaret ettiklerini kaydeden Tatlıdere, "Minik yavrularımızla bir araya geldik. Çok mutlu oldular. Gerçekten mutlulukları görülmeye değerdi. Öğrencilerimize yönelik çalışmalarımız devam edecektir. Onlar bizim geleceğimizin teminatı." dedi.

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