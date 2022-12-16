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Midyat şehir geçişi ve bağlantı yolları ile Midyat-Nusaybin yolu yarın açılacak

AA

Midyat şehir geçişi ve bağlantı yolları ile Midyat-Nusaybin yolu yarın açılacak

MARDİN (AA) - Midyat şehir geçişi ve bağlantı yolları ile Midyat-Nusaybin yolu yarın açılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, Midyat şehir geçişi ve bağlantı yolları ile Midyat-Nusaybin yolunun yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun teşrifleriyle açılacağı belirtildi.

Bölgenin turizm merkezi olan Mardin'de yapılan kara yolu yatırımları ile ulaşımın daha hızlı, güvenli ve konforlu olacağı aktarılan açıklamada, farklı kültürleri bir arada buluşturan Mardin'in büyük turizm potansiyeline sahip olduğu, yılda 2 milyonun üzerinde yerli ve yabancı turist ağırlayan kentin, Doğu-Batı ve Kuzey-Güney yönlü ulaşım koridorlarının kavşağında yer aldığı, transit taşımacılıkta da önem arz ettiği kaydedildi.

Hayata geçirilen kara yolu yatırımlarıyla şehrin gelişimine ivme kazandırıldığına işaret edilen açıklamada, şunlar yer aldı:

"Midyat'ın şehir içi ulaşımını ve çevredeki yerleşkelerle bağlantısını sağlayan bölünmüş yol standardındaki 21 kilometrelik Midyat şehir geçişi ve bağlantı yolları, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol standardına yükseltildi. Proje kapsamında, 20 kilometre uzunluğunda yaya kaldırımı ve orta refüj ile 8 dönel, 4 sığınma cepli olarak tasarlanan toplam 12 kavşak tamamlandı. Ayrıca, Midyat ile Nusaybin arasında tek yol standardında ulaşım sağlayan 43 kilometrelik mevcut yol bitümlü sıcak karışım kaplamalı hale getirildi."

Midyat Şehir Geçişi Projesi ile Batman, Şırnak, Nusaybin ve Dargeçit'e bağlantı kolları düzenlendiği, ulaşım standardının da artırıldığı bildirilen açıklamada, Midyat şehir geçişinin kollarından birini oluşturan eski Midyat Güney Çevre Yolu'nun da daha çok tercih edilebilir hale gelmesiyle, Mardin ile Şırnak arasındaki transit trafiğin şehir içinde neden olduğu yoğunluğun azaltıldığı, güvenli ulaşımın sağlandığı vurgulandı.

Midyat-Nusaybin Yolu'nda yapılan çalışmalarla iki ilçe arasındaki ulaşım standardının artırıldığı kaydedilen açıklamada, "Yolun platform genişliği yaklaşık 2 kat arttırılarak 12 metreye çıkarıldı. Yolun konforlu hale getirilmesiyle birlikte ulaşım süresi 50 dakikadan 30 dakikaya düşürüldü. Proje ile bölge halkı için özellikle yaz aylarında dinlenme ve yeme-içme alanı olarak kullanılan Beyazsu turistik bölgesine konforlu ulaşım imkanı sağlandı. Mardin'de ulaşım daha konforlu ve hızlı olacak." ifadelerine yer verildi.

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