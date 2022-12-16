Mardin'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

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MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Cumhuriyet Bulvarı'nda H.Y, A.Y, A.Ç. ve F.K. arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu F.K. ayağından yaralandı.

Yaralı, ambulansla Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kurşunların isabet ettiği bir otomobilde ise hasar oluştu.

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