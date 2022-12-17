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Bakanlar Soylu, Varank ve Nebati, Mardin'de toplu açılış töreninde konuştu

AA

Bakanlar Soylu, Varank ve Nebati, Mardin'de toplu açılış töreninde konuştu

MARDİN (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Barış, kardeşlik ve huzur var. Terör devleti kurmak istediler, vazgeçmedik. Ekonomimize saldırmak istediler, vazgeçmedik. Bu ülkede değerlerimize saldırmak istediler, vazgeçmedik." dedi.

Bakan Soylu, Mardin'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda düzenlenen "Mardin Derik Ovası Sulaması", "Midyat-Nusaybin Yolu", "Ömerli ve Dargeçit Doğalgaz Verme" ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde, Mardin'in medeniyetin beşiği olduğunu söyledi.

Mardinlilere teşekkür eden Soylu, şöyle konuştu:

"20 yıl önce bu ülke 3 ay önünü göremiyordu. Liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bu ülkede yönetime geldikten sonra ilk önce '2023' dedi. 20 yıllık bir vizyon koyduk. Daha sonra '2053' dedi. 50 yıllık bir vizyon koyduk. Daha sonra '2071' dedi. 70 yıllık bir vizyon koyduk. Şimdi Türkiye hem geçen yüzyılın eksiklerini kapattı hem de bu yüzyılın altyapısını yaptı. Şimdi bütün dünyaya haykırıyoruz. 20 yıl yetmez, 50 yıl yetmez, 70 yıl yetmez, şimdi Türkiye Yüzyılı diyoruz."

Bundan 15, 20 yıl önce 47 plakalı araçlarla İstanbul, Ankara ve İzmir'e gitmenin çok kolay olmadığını kaydeden Soylu, Mardin'de 34, 06 ve 35 plakalı araçların olduğunu belirtti.

Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye öyle bir huzur getirdi ki bugün 47 plakalı araçlar 780 bin kilometrekarenin her santimetresinde var. Barış, kardeşlik ve huzur var. Terör devleti kurmak istediler, vazgeçmedik. Ekonomimize saldırmak istediler, vazgeçmedik. Bu ülkede değerlerimize saldırmak istediler, vazgeçmedik. Amerika da Amerika'nın çocukları da duysun vazgeçmeyeceğiz. Mardin olarak Türkiye Yüzyılı'na Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde imza atmaya hazır mısınız? Türkiye Yüzyılı'na Türkiye'nin devrimcisi Recep Tayyip Erdoğan liderliğin de bütün dünyaya sözümüzü duyurmaya hazır mısınız? Sizin emrinize amadeyiz. Cenabı Allah bizi size mahcup etmesin. Şunu bilin Türkiye yolculuğuna yeni başladık. Mardin yolculuğuna yeni başladık. Bekle bizi dünya geliyoruz."

- "Bugün milyarca liralık yatırımın açılışını gerçekleştireceğiz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Türkiye'de huzuru, barışı ve mutluluğu görmek isteyenlerin Mardin'e bakması gerektiğini aktardı.

"Mardin burada liderinin yanında, dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında." ifadesini kullanan Varank, 20 yıldır bu ülkede taş üstüne taş koymanın mücadelesini verdiklerini, hiçbir şehri birbirinden ayırmadıklarını kaydetti.

Bakan Varank, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Mardin'de ne varsa Trabzon'da o olsun dedik. İstanbul'da ne varsa Hakkari'de o olsun dedik. Onun için şehirlerimize yatırımlar yaptık. İşte bugün milyarca liralık yatırımın açılışını gerçekleştireceğiz. Bundan 20 yıl önce biz buralara geldiğimizde hep şehirlerimiz bize ne diyordu biliyor musunuz? 'Sayın bakanım, sayın Cumhurbaşkanım, sayın başbakanım şu olağanüstü hali kaldırın, biz başka hiçbir ley istemiyoruz.' diyorlardı. Saat dörtten sonra sokağa çıkılabiliyor muydu buralarda, hayır. Ama biz işte bütün şehirlerimizi bir ve beraber yaptık. Buralara yatırımlar yaptık. Bugün Mardin'e geldiğimizde insanlar bizden ne istiyor biliyor musunuz? İş dünyamız diyor ki, 'sayın bakanım yatırım yapacağız bize arsa verin. OSB kuracağız, arsa verin. Benim param hazır yatırım yapacağım istihdam edeceğim.' diyor. Bu nasıl oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde terörü bitirdik. Barışı, huzuru şehirlerimize getirdik. İnşallah önümüzdeki dönemde bunun geri dönüşlerini alacağız."

Çok daha kalkınmış ve müreffeh bir Mardin'i hep birlikte inşa edeceklerini anlatan Varank, şunları söyledi:

"Ama bunun için ne yapmamız lazım, 2023'te doğru kararı vermemiz lazım. 2023'te sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar cumhurbaşkanı yapmaya, onun arkasında dimdik durmaya hazır mısınız? Allah'ın izniyle iş bitmiş. Siz bizim arkamızda durun, bakın görün Türkiye dünyanın 10 ülkesinden bir tanesi olacak. Her tarafta Türkiye'nin sözü dinlenecek. Bize F35'i vermediler, biz ne yaptık, Kızılelma'yı yaptık. İşte biz Allah'ın izniyle her şeyin üstesinden gelebilecek kabiliyete sahibiz. Yeter ki bir olalım beraber olalım. Hep birlikte Türkiye olalım."

- "Kardeşliğimiz daim olacak"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise birlik ve beraberliğin önemine değinerek, Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Süryanisi, Yezidisi ile bir ve beraber olduklarını anlattı.

Hep beraber yürüdüklerini, hep beraber "Mardin, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Türkiye" dediklerini dile getiren Nebati, şunları kaydetti:

"Bizler birbirimizi severek cenazelerine giderek düğünlerinde durarak bazen Kürtçe bazen Arapça bazen Türkçe ağıtlar yakarak hep beraber Süryani ve Yezidi kardeşlerimize taziyeye giderken hep ortak bir dili kullandık. Gönül, birlik, beraberlik ve kardeşlik dilini kullandık. Ama hepimizin ortak bir sevinç nidası var. Zılgıtımız var. Kadınlarımız zılgıt çeker. Bunun Arap'ı, Türk'ü, Kürt'ü, Süryanisi, Müslümanı, Ermenisi yok. Hepimiz ortak zılgıt çalarız. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan. Bayraklarımız hep böyle dalgalanacak. Bayraklarımız semalardan gelen ezan sesleriyle bir arada olacak ve kardeşliğimiz daim olacak. Allah hepimizin yolunu açık eylesin. Birlik ve beraberliğimizi korusun. Rabbim kardeşliğimizi daim eylesin."

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş da bir konuşma yaptı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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