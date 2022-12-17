Mardin'de bir otobüste 1000 saka kuşu ele geçirildi

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MARDİN (AA) - Mardin'de bir otobüste, avlanması ve beslenmesi yasak olan 1000 saka kuşu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uygulama noktasında durdurduğu bir otobüste arama yaptı.

Ekipler, aramada avlanması ve beslenmesi yasak olan 1000 saka kuşu buldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, kuşları doğaya saldı.





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