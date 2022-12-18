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Bakan Dönmez, evine doğal gaz verilen aileyi ziyaret etti:

AA

Bakan Dönmez, evine doğal gaz verilen aileyi ziyaret etti:

MARDİN (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Mardin'in Ömerli ilçesinde evine doğal gaz verilen aileye misafir oldu.

Bakan Dönmez, Ömerli ve Dargeçit ilçelerindeki doğal gaz verme töreninin ardından Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ'ı makamında ziyaret etti.

Dönmez, daha sonra Yeni Mahallesi'nde yaşayan, evlerine doğal gaz verilen Hıdır ve Hamdiye Altıntaş çiftine misafir oldu.

Bakan Dönmez, ev sahibi Hıdır Altıntaş'ın Almanya'da yaşayan oğlu Metin ile telefon aracılığıyla görüntülü görüştü.

Bakan Dönmez'in aylık ne kadar doğal gaz faturası geldiğini sorması üzerine Metin Altıntaş,"Ortalama 150-200 Avro ödüyoruz. Son bir iki ay katlamalı gidecek gibi görünüyor" dedi.

Fatih Dönmez de Türkiye'de vatandaşlara ciddi destekler sağladıklarını belirterek, "Orada fiyatlar çok daha yüksek. Kış aylarında daha da artabilir. Allah yardımcınız olsun." ifadesini kullandı.

- "Mardin'de doğal gaz kullanmayan ilçemiz kalmayacak"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, AA muhabirine, Mardin'de Ömerli ve Dargeçit ile doğal gaz verilen ilçe sayısının 8'e çıktığını, geri kalan 2 ilçeye de yakın zamanda doğal gaz verileceğini söyledi.

Daha önce söz verdikleri Ömerli ve Dargeçit ilçelerine doğal gaz getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Dönmez, şunları kaydetti:

"Sağ olsun Cumhurbaşkanımızın da destekleriyle bu konforu vatandaşlarımızın evine de ulaştırmış olduk. Rabb'im hayırlısıyla kullanmasını nasip etsin. Cumhurbaşkanımız ne diyordu; 'Batıda ne varsa doğuda da o olacak' Burası doğunun en ücra şehirlerinden bir tanesi. Bizim evimizde ne konfor varsa, burada da var çok şükür. Şu anda 10 ilçemizden 8'ine doğal gaz vermiş olduk. 2 ilçemiz kaldı. O iki ilçemizin de inşallah seneye tamamlayacağız. Artık Mardin'de doğal gaz kullanmayan ilçemiz kalmayacak. Artık kömürün karası, isi ve külünden kurtulacağız. Şehrimizin havası pırıl pırıl olacak."

Ömerli Belediye Başkanı Altındağ da ilçenin her anlamda geliştiğini vurgulayarak, çok sevindiklerini belirtti.

Bakan Dönmez'i evlerinde misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hamdiye Altıntaş ise "Doğal gaz geldi çok güzel oldu. Çok sevindik Allah razı olsun. Kışın çok zorluk çektik, soba kuruyorduk. İnanın ısınamadık, sobamız daha yerde kaldırmadık. Doğal gazın geleceğini beklemiyorduk, rüya gibi geldi bize, çok sevindik. Ben halen inanamıyorum." diye konuştu.

Hıdır Altıntaş da doğal gaza kavuşmanın büyük bir nimet olduğunu ifade etti.

Doğal gaza kavuştukları için çok mutlu olduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür eden Altıntaş,"Dün ilk defa yaktık ve çok rahat ettik. Bir de kömür çok pahalandı. Kalorifer sorunu, kirliliği her bakımdan sıkıntı vardı. Şimdi rahat ettik, gerçekten büyük nimet." dedi.

Yurt dışında yaşayan oğlunun doğal gaz için aylık yaklaşık 200 Avro ödediğini anlatan Altıntaş, şunları paylaştı:

"Burada daha fatura gelmedi ama daha ucuz olduğunu söylüyorlar. Kömür alsaydık her daireye yaklaşık 20 bin lira düşerdi. Kömür almadık biz ama kömüre göre ayda bin lira bile ödesek hemen hemen 5'te bir fiyatına geliyor. Hem ucuz hem temiz, her bakımdan iyi yani. Şimdi Almanya sıkıntı yaşıyor. Birçok ülkede gaz sıkıntısı var ama Türkiye'de yok. Türkiye'de olmaması büyük bir nimet."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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