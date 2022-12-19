Midyat'ta halı saha futbol turnuvasının ödülleri dağıtıldı

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MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde kurumlar arası iletişimi geliştirmek, çalışanları spora teşvik etmek amacıyla düzenlenen halı saha futbol turnuvası sona erdi.



İlçede 29 takımın katıldığı turnuvanın finalinde Midyat Belediye Gençlik Spor, İlçe jandarma Gücü'nü 3-1 yenerek şampiyon oldu.

Üçüncülük maçında ise İlçe Emniyet, Halk Eğitim Merkezi'ni 5-4 yendi.

Dereceye giren takımlara ödüllerini veren Belediye Başkanı Veysi Şahin, turnuvanın amacına ulaştığını belirterek, "Güzel oynayan, hak eden kazandı. Burada kaybeden yok, hepsinin kazandığına inanıyorum. Bu dostluğun devam etmesini diliyorum" dedi.

Ödül dağıtım törenine, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Koç, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kalender Savaş Ünal, İlçe Müftüsü Ergün Bulunmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, belediye başkan yardımcıları Abdurrahim Çelik, Masum Cengiz ve Ali Alptekin de katıldı.

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