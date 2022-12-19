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Mardin'de toprakla buluşturulacak 1 milyon fidan üreticilere dağıtılıyor

AA

Mardin'de toprakla buluşturulacak 1 milyon fidan üreticilere dağıtılıyor

MARDİN (AA) - Mardin'de 1 milyon bıttım, zeytin ve badem fidanı üreticilere dağıtılıyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hazırlanan "Kırsal alanda Meyveciliğin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Kapsamında Fidan Dağıtım Projesi" hayata geçirildi.

Yetiştirilen 1 milyon fidan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Tarım ve Orman İl Müdürü Menduh Dinler ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen'in katıldığı programda, üreticilere dağıtılmaya başlandı.

Vali Demirtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mardin'de geçen yıl da fidan dağıtımı yaptıklarını anımsatarak, bu yıl da 700 bin bıttım, 200 bin zeytin ve 100 bin badem fidanı dağıtımını planladıklarını söyledi.

Bu fidanların kentte üretildiğini belirten Demirtaş, şunları kaydetti:

"Burası yaklaşık 100 dekar büyüklüğünde bir alan. Hazırlanan ortak proje doğrultusunda katma değeri yüksek ürünler elde edebileceğimiz fidanlar üretip, çiftçilerimize dağıtmak istiyoruz. İnşallah çiftçilerimiz bu fidanları arazilerinde, bahçelerinde ekecekler ve üretime, istihdama, aile bütçelerine daha fazla katkıda bulunacaklar. Böylelikle göçü de engellemiş olacağız. Tarım konusunda çiftçilerimize çok ciddi katkıda bulunduk, bundan sonra da bu desteklerimiz devam edecek. Her zaman çiftçimizin yanında olacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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