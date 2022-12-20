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MARDİN (AA) - Mardin Artuklu Üniversitesi tarafından İmgeden Gerçeğe Geçmişten Günümüze Aşk Mefhumu Çalıştayı düzenlenecek.

Artuklu Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, çalıştay Edebiyat Fakültesi ve Yaşayan Diller Enstitüsü iş birliğinde gerçekleştirilecek.

Şebi Arus münasebetiyle yapılacak çalıştayda, Mevlana'da müşahhas hale gelmiş olan aşk mefhumu ele alınacak.

Klasik ve modern eserlerdeki aşk mefhumunun konuşulacağı çalıştayda, Farsça, Türkçe, Arapça, Kürtçe ve Süryanice eserlerde aşk mefhumunun izleri sürülecek.

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