Midyat'ta Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığının aralık ayı toplantısı yapıldı

MARDİN (AA) - Midyat'ta Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığının aralık ayı toplantısı gerçekleştirildi.
Denetimli Serbestlik Müdürlüğü toplantı salonunda, Cumhuriyet Başsavcısı Ziya Burak Gürgah başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Toplantıda, denetimli serbestlik kapsamında bulunan yükümlülere yönelik düzenlenecek kurslar ve yapılacak yardımlarla ilgili kararlar alındı.
Toplantıya, Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahim Çelik, Denetimli Serbestlik Müdürü Habil Kanoğlu, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Tunç, Midyat Ziraat Odası Başkanı Abdulhalim Gümüş, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yetkilileri ve Koruma Kurulu üyeleri katıldı.