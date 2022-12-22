Mardin Valisi Demirtaş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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MARDİN (AA) - Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Demirtaş, haber kategorisinde Ali Atmaca'nın "Ekmek teknesi", çevre-yaşamda Mustafa Hossona'nın "Masumiyet", sporda Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" adlı karesine oy verdi.



Demirtaş, çevre sorunlarına ilişkin farkındalığı artırmak amacıyla siteye eklenen link üzerinden, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünün "Geleceğe Nefes-Türkiye Yüzyılına Nefes" kampanyasına katılarak fidan sahibi de oldu.



AA'nın yaptığı çalışmalarla önemli işlere imza attığını vurgulayan Demirtaş, emeği geçenlere teşekkür etti.

Demirtaş, tüm fotoğrafları beğendiğini belirterek, "Birbirinden güzel kareler arasından seçmek zor olsa da beğendiğim fotoğraflara oyumu verdim. AA çalışanlarını kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.







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