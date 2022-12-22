Artuklu ilçesinde iki katlı kapalı otoparkın yapımına başlandı

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MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi, merkez Artuklu ilçesinde yaşanan otopark sorununu ortadan kaldırmak için 2 katlı 500 araçlık otoparkın yapımına başladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Daire Başkanlığı, son yıllarda artan nüfus ve turizm potansiyelinin yoğunluğundan dolayı ortaya çıkan otopark sorununu ortadan kaldırmak, trafiği rahatlatmak ve şehir içi ulaşımı kolaylaştırmak için merkez Artuklu ilçesinde İki Katlı Kapalı Otopark Projesinin çalışmaları hızla sürüyor.

7 bin 500 metrekare alanda yapımına başlanan otopark, 2 katlı ve 500 araçlık olacak.



Şehrin merkezinde bulunan otopark, vatandaşlara büyük kolaylıklar sağlayacak. Yer altında kalacak iki katlı otopark projesi tamamlandıktan sonra Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından otoparkın üzerine yeşil alan yapılacak.

Vatandaşların dinlenebileceği, rahat nefes alabileceği ve çocukların da oynayabileceği oyun grupları, yeşil alan gibi sosyal donatılar yer alacak.





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