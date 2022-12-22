Belediye Başkanı Şahin'e, AK Parti İlçe Kadın Kolları üyelerinden ziyaret

MARDİN (AA) - Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'i, AK Parti İlçe Kadın Kolları üyeleri ziyaret etti.
Midyat Belediyesi sosyal tesislerinde AK Parti İlçe Kadın Kolları üyeleriyle bir araya gelen Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
AK Parti olarak kadınlara, kadınların sorunlarının çözümüne büyük önem verdiklerini kaydeden Şahin, "Bu konuda da önemli adımlar attık. Kadınlarımız için mesleki ve el sanatları gibi önemli kurslar açtık. Belediye olarak kadınlarımızın her zaman yanındayız ve olmaya devam edeceğiz." dedi.
AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Muazzez Acar ise, "Her işimizde başarıya doğru emin adımlar ile yürüyoruz. Allah razı olsun." diye konuştu.