Midyat'ta hayırsever iş insanından eğitime destek

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MARDİN (AA) - Midyat ilçesinde iş insanı, özel okulun mülkiyetini satın alarak, eğitime bağışladı.



İş insanı Hacı Abdulkerim Altunkaya, ilçede özel olarak faaliyetini sürdüren 24 derslikli lisenin mülkiyetini satın alarak, eğitim için hibe etti.

Okulun hibe edilmesi amacıyla düzenlenen protokol imza törenine, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin ve iş insanı Altunkaya katıldı.



Demirtaş, okulun ara tatilin ardından hizmet vermeye başlayacağını kaydederek, eğitime yaptıkları katkılardan dolayı Altunkaya ailesine teşekkür etti.

Daha sonra Demirtaş ve Altunkaya arasında protokol imzalandı.



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