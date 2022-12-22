Mardin'de Dünya Paramedikler Günü dolayısıyla program düzenlendi

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MARDİN (AA) - Mardin Artuklu Üniversitesinde "Dünya Paramedikler Günü" dolayısıyla etkinlik yapıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektörlük binasında Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu adına "İlk Yardımcılar Öğrenci Topluluğu" tarafından düzenlenen etkinliğe Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Feridun Bilgin, Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Doç. Dr. Reşit Yıldız, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Kabak, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salim Bilici, Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hakan Akelma, 112 Komuta Kontrol Merkezi çalışanlarından Dr. Mesut Tetik ve Paramedik Rifai Yıldırım konuşma yaptı.



Etkinlik sonunda, öğrenciler tarafından hazırlanan müzik dinletisi sunuldu.



İlk Yardımcılar Öğrenci Topluluğu Danışman Hocası Öğretim Görevlisi Murat Erten, bu mesleği sürdüren herkesin anlamlı gününü kutladığını belirtti.



Bu yıl ilk kez bu etkinliğin düzenlendiğini ifade eden Erten, gelecek yıllarda da bu anlamlı günü etkinlikte kutlamayı planladıklarını belirtti.







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