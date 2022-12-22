Mazıdağı'nda Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı ile ilgili bilgilendirme

MARDİN (AA) - Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 2022-2023 Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Öğretmenevi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde görevli personel tarafından üreticilere çeşitli konularda bilgiler verildi.
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programına başvuruların 20 Ocak 2023'e kadar süreceği belirtildi.
Toplantıya, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Görmüş, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.