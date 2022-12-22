Mardin'de "İmgeden Gerçeğe Geçmişten Günümüze Aşk Mefhumu Çalıştayı" düzenlendi

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MARDİN (AA) - Mardin'de 5 dilde "İmgeden Gerçeğe Geçmişten Günümüze Aşk Mefhumu Çalıştayı" düzenlendi.



Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Edebiyat Fakültesi ve Yaşayan Diller Enstitüsü iş birliğiyle Artuklu Kültür Merkezinde düzenlenen, geçmişten günümüze aşk konusunun konuşulduğu çalıştay Türkçe, Farsça, Süryanice, Kürtçe ve Arapça gerçekleştirildi.



Çalıştaşta konuşan Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Şeb-i Arus vesilesiyle bu çalıştayı düzenlediklerini belirterek, üniversite olarak diller alanında yapmış oldukları çalışmaları 5 dilde gerçekleştirdikleri bu çalıştayla taçlandırmış olduklarını ifade etti.



Daha sonra çalıştayda akademisyenlerce 5 dilde konuya ilişkin konuşma yapıldı.







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