Mardin'de görme kaybı olan hasta operasyonla sağlığına kavuştu

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MARDİN (AA) - Mardin'de göz tansiyonu kaynaklı görme kaybı bulunan 64 yaşındaki Mahmut Çağıran, yeni teknolojik bir yöntemle ameliyat edildi.



Göz tansiyonu kaynaklı görme kaybı yaşayan Çağıran, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine müracaat etti.

Çağıran, hastanenin yeterli ekipmana kavuşmasıyla tedavi altına alındı.

Gözünde hem katarakt hem de glokom olan Çağıran, Op. Dr. Mestan Ertop ve Opr. Dr. Yakup Acet tarafından GATT adı verilen "Gonyoskopi Asiste Translüminal Trabekülotomi" cerrahisi yöntemiyle ameliyat edildi.



Hastanede ilk kez uygulanan yöntemle sağlığına kavuşan Çağıran'ı, Başhekim Yardımcısı Oktay Bulut ve ameliyatı yapan doktorlar ziyaret etti.

Ertop, AA muhabirine, halk arasında "göz tansiyonu" adıyla da bilinen glokomun, sinsi bir hastalık olduğunu, gözün içindeki basıncın yükselmesine bağlı görme sinirlerine hasar verdiğini söyledi.

Hastalığın zamanında uygun bir şekilde tedavi edilmezse görme kaybına neden olabildiğini kaydeden Ertop, şöyle konuştu:

"Bakanlıktan talep ettiğimiz malzemeler geldikten sonra hastamızın ameliyatını gerçekleştirebildik. Yaptığımız cerrahi nispeten yeni geliştirilmiş bir cerrahidir. Hastamızın ameliyatını başarıyla gerçekleştirdik."

Ertop, glokomu olan hastaların mutlaka düzenli takipte olması ve damlaların düzenli kullanması gerektiğini sözlerini ekledi.

Çağıran da doktor ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

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