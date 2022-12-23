Mardin'e kesintisiz su verilmesi için çalışmalar sürüyor

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MARDİN (AA) - Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş başkanlığında Mardin Su ve Kanalizasyon Genel İdaresi (MARSU) değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Vali Demirtaş başkanlığında yapılan toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, MARSU Genel Müdürü Mehmet Songur ve MARSU daire başkanları katıldı.

Toplantıda, 2022 yılında tamamlanan ve yapımı devam projelerin yanı sıra 2023 yılında yapılması planlanan yatırımlar değerlendirildi.

Kentin su sorununu çözmeye kararlı olduklarını belirten Demirtaş, su temini problemini ortadan kaldırmak için yapılması planlanan yeni Beyazsu isale hattı için çalışmaların hızla sürdüğünü bildirdi.



Vatandaşlara kesintisiz ve daha sağlıklı içme suyu temin etmekte kararlı olduklarını vurgulayan Demirtaş, şöyle devam etti:



"Nusaybin, Kızıltepe ve Artuklu ilçelerimiz ile yaklaşık 30 kırsal yerleşim alanının 50 yıllık su sıkıntısını giderecek 98 kilometre uzunluğundaki 600 bin nüfusu besleyecek Beyazsu isale hattını hayata geçirmek için kısa süre içerisinde ihaleye çıkacağız. İsale hattımızın yanı sıra farklı lokasyonlarda da sondaj yatırımlarımız sürüyor. Mezopotamya'nın incisi şehrimize en ideal altyapı ve su hizmetlerini sunmak için çalışmaya devam edeceğiz."

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