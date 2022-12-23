Vali Demirtaş, Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmasında başarılı olan gençlerle görüştü

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MARDİN (AA) - Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışması'nda tiyatro kategorisinde Türkiye birincisi olan gençleri kabul etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca, 7 Aralık'ta ses, şiir okuma, tiyatro ve bilgi yarışması kategorilerinde gerçekleştirilen Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışması finalleri Ankara'da düzenlendi.

Tiyatro, münazara ve bilgi yarışması kategorilerden bölge birincileri olarak Mardin'den katılan lise ve üniversiteli gençler, 7 bölgedeki yarışmacılar arasında tiyatro kategorisinde Türkiye birincisi olmayı başardı.

Vali Mahmut Demirtaş, yarışmadan birincilikle Mardin'e dönen gençleri kabul ederek elde ettikleri başarılardan dolayı kutladı.

Kendisini ziyaret eden gençleri tebrik eden Demirtaş, her zaman gençlerin yanında olduklarını söyledi.

Büyüme ve kalkınmanın geleceğin teminatı olan gençlerle olacağını aktaran Demirtaş, "Gençler bizim geleceğimizdir. Geleceğimizi teslime edeceğimiz donanımlı gençlerin yetişmesi için eğitim, spor ve kültür başta olmak üzere her alanda gençlerimizin yanındayız. Onların birinci olarak yaşadıkları mutluluğu görünce biz daha da mutlu olduk. Her birini ayrı ayrı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik ve gençler de kendilerine verilen desteklerden dolayı Demirtaş'a teşekkür etti.





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