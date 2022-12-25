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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin Valisi Demirtaş, Eğitime Destek Platformu toplantısına katıldı

AA

Mardin Valisi Demirtaş, Eğitime Destek Platformu toplantısına katıldı

MARDİN (AA) - Mardin'de Eğitime Destek Platformu aralık ayı değerlendirme ve istişare toplantısı Vali Mahmut Demirtaş'ın katılımıyla düzenlendi.

Vali Koçaklar Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Eğitime Destek Platformu Genel Merkez Kurulu üyesi Abdulkadir Yazıcı, Artuklu Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ile platform bileşenleri olan kurumların temsilcileri katıldı.

Eğitim çağındaki çocuk ve gençlerin milli ve manevi değerlere sahip bir şekilde yetiştirilmelerini sağlamak ve bunun alt yapısının oluşturulması amacıyla gerçekleştirilen toplantıda, gençlik ve eğitim alanlarında faaliyet gösteren kurumlar, sivil toplum kuruluşları arasında ortak koordinasyon, iş birliği sağlanması ve ortak akıl doğrultusunda neler yapılabileceği konusunda istişarelerde bulunuldu.


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