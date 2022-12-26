Öğretmenlerin "çam sakızı çoban armağanı" sloganı yurt genelinde karşılık buldu

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MARDİN (AA) - HALİL İBRAHİM SİNCAR - Mardin'in Derik ilçesinde 40 öğrencinin eğitim gördüğü köy okuluna, öğretmenlerin Yerli Malı Haftası dolayısıyla "çam sakızı çoban armağanı" sloganıyla yaptığı çağrı üzerine yurdun dört bir yanından yöresel lezzetler gönderildi.

Derik'e 45 kilometre uzaklıktaki Bayırköy Mahallesi'nde birleştirilmiş sınıflı Bayır İlkokulu'nda görev yapan müdür yetkili öğretmen Hakan Sönmez, sınıf öğretmeni Servet Bozan ve okul öncesi öğretmeni Rabia Seyyar, Yerli Malı Haftası dolayısıyla öğrencilerine ülkenin farklı yöresel lezzetlerini tanıtmak istedi.

Öğretmenlerin bu kapsamda "çam sakızı çoban armağanı" sloganı ile sosyal medyadan yaptığı çağrı, kısa sürede karşılık buldu.

Farklı illerdeki okullardan öğretmen ve öğrenciler ile duyarlı vatandaşlarca fındık, badem, çekirdek, kestane, zeytin, kayısı, gül lokumu, künefe, simit, cezerye, narenciye, kuru incir, kayısı ve cennet hurması gibi 100'e yakın yiyecek paketlenerek kargo ile köy okuluna gönderildi. Okula gönderilen meyveler arasında avokado ve kumkuat da yer aldı.

Özenle açılan paketlerden öğrencilerin ve vatandaşların yazdığı mektuplar da çıktı. Sınıfta sıraların üzerinde kurulan sofrada, aralarında coğrafi işaret tescilli ürünlerin de yer aldığı lezzetler temsil ettikleri ilin isimleriyle sergilendi.

Öğretmenler, her bir ürün ve yetiştirildiği bölge ile ilgili öğrencileri bilgilendirdi. Daha sonra mektuplar okundu.

TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi filmlerinden Rafadan Tayfa'nın yapımcıları da öğretmenlerin çağrısına, gönderdikleri hikaye kitapları, film karakterlerinin yer aldığı posterler ve maskelerle karşılık verdi.

- "Öğrencilerimize bu yiyecekleri hem tanıttık hem de tattırdık"

Okulun müdür yetkili öğretmeni Hakan Sönmez, AA muhabirine, öğrencilerin ülkenin zengin lezzet haritasını görmeleri ve hiç tatmadıkları lezzetleri tatmaları için bir çalışma başlattıklarını söyledi.

Her ilin yöresel ürünlerini köyde bir araya getirmek için sosyal medyadan bir çağrıda bulunduklarını dile getiren Sönmez, "Çağrıda Yerli Malı Haftası dolayısıyla köydeki çocuklara farklı lezzetleri tattırmak istediğimizi söyledik. Gün geçtikte sesimizi duyan kişi sayısı arttı. Güzel ülkemizin 7 bölgesinden farklı bir sürü lezzet geldi. Öğrencilerimize bu yiyecekleri hem tanıttık hem de tattırdık." dedi.

- "Bu kadar çok destek alacağımızı düşünmedik"

Sönmez, gösterilen bu ilgi ile Türkiye'nin paylaşmaya ne kadar açık olduğunu bir kez daha gördüklerini belirterek, bu kadar destek alacaklarını düşünmediklerini kaydetti.

İnsanların çok duyarlı olduğunu anlatan Sönmez, "Doğu batı, kuzey güney her yerden köyümüze yöresel lezzetler gönderdiler. Katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz. Yöresel yiyeceklerin yanında farklı illerden öğrencilere duygu dolu mektuplar da geldi. Mektuplarda çocuklar sevgilerinden bahsetti. Bu sayede doğu ve batı arasında bir gönül köprüsü de kurmuş olduk. Diğer illerimizdeki öğrencileri okulumuza bekliyoruz, onları burada görmekten mutluluk duyacağız." diye konuştu.

Öğrencilerden Fırat Çiçek, öğretmenlerinin kendileri için bu çalışmayı yapmasından mutluluk duyduklarını belirterek, bu sayede farklı şehirlerde birçok arkadaş edindiklerini söyledi.

Gönderilen lezzetlerin bazılarını daha önce tatmadıklarını anlatan Çiçek, bu çalışma sayesinde hepsini tanıyıp, tattıklarını ifade etti.

Muhammet Ektiren de cezerye, künefe gibi ürünleri daha önce yemediğini anlatarak, "İlk kez yiyorum, çok lezzetli. Gönderenlere çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Halide Baran ise Yerli Malı Haftası dolayısıyla ailelerinin hazırladığı ürünleri de tükettiklerini ancak farklı bölgelerden gönderilen yiyecekleri de çok beğendiklerini söyleyerek, katkı sunanlara teşekkür etti.

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