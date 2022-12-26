Mardin'de yapımı tamamlanan Kumlu Ulu Caminin açılışı yapıldı

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MARDİN (AA) - Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, merkez Artuklu ilçesinde hayırseverlerin katkılarıyla inşası tamamlanan Kumlu Ulu Caminin açılış törenine katıldı.

Hayırsever Mehmet Sıraç Şimşek öncülüğünde, diğer hayırseverlerin de katkılarıyla ilçenin Kumlu Mahallesi'nde 500 metrekare alanda inşa edilen 3 katlı, 1500 kişinin aynı anda ibadet edebileceği caminin açılışı dolayısıyla tören yapıldı.



Törene katılan Vali Demirtaş, caminin hayırlı olmasını diledi.



Hayırseverler tarafından mahalleye cami ve içerisinde Kur'an kursu ve taziyeevi bulunan güzel bir eserin kazandırıldığını ifade eden Demirtaş, Mehmet Sıraç Şimşek ve tüm hayırseverlere katkılarından dolayı teşekkür etti.



İl Müftüsü Ali Hayri Çelik tarafından okunan duaların ardından kurdele kesilerek caminin açılışı yapıldı.



Açılışa, Artuklu Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.





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