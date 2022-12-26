Derik'te "Hoş Geldin Bebek Projesi"nden 384 aile faydalandı

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MARDİN (AA) - Mardin'in Derik ilçesinde, belediyenin hastanelerde doğum yapan kadın ile bebeklerinin ihtiyacını karşılamak amacıyla başlattığı "Hoş Geldin Bebek Projesi"nden 384 kişi faydalandı.

Derik Belediyesi, sosyal sorumluluk kapsamında yeni doğum yapan annelere destek olmak amacıyla çalışma başlattı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Evren Çakır'ın öncülüğünde yürütülen "Hoş Geldin Bebek Projesi" ile ekipler, yeni doğum yapan anneleri hastanede veya evlerinde ziyaret ediyor.

Ekipler, ziyaret sırasında annelere geçmiş olsun dileklerini ileterek, yeni doğan bebekler için çeşitli hediyeler veriyor.



Vatandaşlar belediyenin bu projesinden duydukları mutluluğu dile getirerek, ekiplere teşekkür etti.

Şimdiye kadar 384 aileye ulaşan ekipler, doğum yapan annelere hediye paketi ulaştırmaya devam ediyor.







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