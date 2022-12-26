Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezinden lise öğrencilerine YKS kursu

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MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Gençlik Merkezinde YKS sınavına hazırlık kursu ve soru çözümü için öğrencilerin kayıt süreci devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 eğitim öğretim döneminde gençlik merkezinde başlatılan ücretsiz YKS hazırlık kursları ve soru çözümleri dönem sonuna kadar edecek. Şu ana kadar 9,10, ve 11. sınıflardan toplam 80 öğrenci başvuruda bulundu.

Gençlik Merkezi, Türkçe, tarih, coğrafya, fizik, kimya, matematik, felsefe, biyoloji derslerinde öğrencileri TYT ve AYT'ye hazırlıyor. Eğitimlerin yüz yüze gerçekleştirildiği kurslarda 9 ve 10. sınıflar için dersler, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günleri, 11. sınıflar için ise pazartesi, perşembe, cumartesi ve pazar günleri 10.00 ile 16.00 saatleri arasında yapılıyor.



Öğrenciler, sözel, eşit ağırlık ve sayısal olmak üzere istedikleri alanları seçebiliyor. Bu kurslar ve soru çözümlerindeki temel amaç öğrencileri yeterli bir düzeyde sınava hazırlamak.



Bunun yanında Gençlik Merkezinde okul derslerine destek amaçlı eğitim koçluğu hizmeti de veriliyor. Gençler, Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezine gelerek kayıt yaptırabilir.





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