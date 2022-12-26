Midyat'ta "İlçe Göç Kurulu Toplantısı" yapıldı

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MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde "İlçe Göç Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi.

Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz, Mardin İl Göç İdaresi Müdürlüğe koordinesinde bir otelin konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin zor durumda kalan herkese hiçbir ayrım yapmadan ev sahipliği yapmaya çalıştığını söyledi.

Ensar-muhacir anlayışıyla hareket edildiğini belirten Solmaz, "Bu insanların yaşam koşullarının iyileştirilmesi için gayret ediliyor. Normalde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızın dışında burada sosyal uyum yardımı adı altında özellikle Suriyeli ve diğer vatandaşların geçim kaynaklarını iyileştirme adına destek olmaya veya vesile olmaya gayret gösteriyoruz." dedi.

Mardin İl Göç İdaresi Müdürü Mehmet Tepeaşan da kurumlarının çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Toplantıya, Midyat Belediye Başkan Vekili Şehmus Tural, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Koç, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kalender Savaş Ünal, İlçe Müftüsü Ergün Bulunmaz, Midyat Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Abdurrahim Güneş, kamu kurum müdürleri ve ilgililer katıldı.

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