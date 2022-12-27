Futsal müsabakasında il birincisi olan Mardinli gençler bölge şampiyonasına katılacak

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MARDİN (AA) - Mardin'de okullar arası düzenlenen Futsal Gençler (A) Kızlar Müsabakası sona erdi.

Kızıltepe Atatürk Spor Salonu ve Kızıltepe Özcan Yıldız Spor Salonunda oynanan karşılaşmalarda Mazıdağı Anadolu Lisesi Futsal Takımı namağlup şekilde il birincisi oldu.

Ömerli Mehmet Kavak Anadolu Lisesi takımını 5-3'lük skorla yenen Mazıdağı Anadolu Lisesi il birincisi oldu.



Takım Şanlıurfa ve Muş'ta düzenlenecek bölge şampiyonasında Mardin'i temsil edecek.



Farklı ilçelerden 8 takımın katıldığı müsabaka sonunda dereceye giren takımlara düzenlenen törenle kupa ve madalyaları verildi.

Müsabakada Mazıdağı Anadolu Lisesi birinci, Ömerli Mehmet Kavak Anadolu Lisesi ikinci, Meydanbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü, Kızıltepe Cumhuriyet Anadolu Lisesi ise dördüncü oldu.

Mazıdağı Anadolu Lisesi Müdürü Ramazan Abiş, kısıtlı imkanlarla büyük bir başarıya imza attıklarını belirterek, Mardin'i bölge şampiyonasında temsil edecekleri için mutlu olduklarını söyledi.

Mazıdağı Anadolu Lisesinde beden eğitimi öğretmeni İsmail Düşünür de eksik forma ve ayakkabıya rağmen şampiyon olduklarını dile getirerek, "Şimdi Mardin'i temsilen bölge şampiyonasına katılacağız. Mutluluğumun en temel sebebi imkansızlıklar içerisinde bu işi başarmış olmak. İnşallah bölge şampiyonasında da ilimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz." dedi.



Mazıdağı Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Görmüş, futsal takımını makamında ağırladı, sporcuları tebrik etti.

Takıma forma, spor ayakkabısı gibi malzeme desteğinde bulunacaklarını belirten Kaymakam Görmüş, sporculara başarılarının devam etmesi dileğinde bulundu.







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