Mardin'de öğrencilere şehitlik ve gaziliğin önemi anlatıldı

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MARDİN (AA) - Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde de ortaokul öğrencilerine gazi ve şehitliğin önemi anlatıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan ve 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice Turan Kandemir başkanlığında öğrencilere şehitlik ve gaziliğin önemini daha iyi ve verimli bir şekilde anlatabilmek amacıyla sosyal sorumluluk projesi hazırlandı.

Bu kapsamda Fatih Ortaokulu öğrencileri, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneğini ziyaret etti.

Dernek başkanı Kandemir ve Barış Pınarı Harekatı'nda gazi olan İbrahim Arı, öğrencilere şehitlik ve gaziliğin önemi anlatıldı.

Çeşitli kitaplar hediye edilen öğrenciler daha sonra FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul'da tankın üzerindeyken hainlerin silahından çıkan kurşunla ağır yaralanan ve omuriliğinin kopması nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum olan gazi Halil Algan'ı Mardin'deki evinde ziyaret etti.

Kandemir, yaptığı açıklamada, öğrencilerin şehitlik ve gazilik gibi değerleri daha iyi benimsemelerini istediklerini belirterek, gazilerin dilinden vatan uğruna verilen mücadeleyi dinlemelerini sağladıklarını söyledi.

Gelecek neslin milli ve manevi duygularla büyümesi ve yetişmesini istediklerini aktaran Kandemir, " Öğrencilerimizi kahramanlarımızla bir araya getiriyoruz. Gelecek neslin milli ve manevi duygularla büyümesi ve yetişmesi çok önemli. Amacımız bir yandan gazilerimizi, şehitlerimizi unutmamak ve unutturmamak bir yandan da çocuklarımıza şehitliğin önemini anlatmak." dedi.





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