Mardin Valisi Demirtaş, Kızıltepe'de süren yol çalışmalarıyla ilgili inceleme yaptı

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MARDİN (AA) - Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Kızıltepe ilçesinde devam eden yol çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulundu.



Kızıltepe Güney Çevre Yolu ve Ceylanpınar- Kızıltepe kara yolunda inceleme yapan Demirtaş, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.



Demirtaş, Kızıltepe Güney Çevre Yolu Projesinin tamamlanmasıyla şehir içinde trafik yükünün hafifleyeceğini belirterek, çalışmalarda sona gelindiğini söyledi.



İlçede yapılan ulaşım yatırımları sayesinde özellikle şehir içi trafiğinin rahat bir nefes alacağını ifade eden Demirtaş, "Oluşan trafik yükünü en aza indirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. İlçemizi rahatlatacak 17 kilometre uzunluğunda, 30 metre genişliğinde iki gidiş, iki de geliş olmak üzere toplam 4 şeritten oluşan Kızıltepe Çevre Yolundaki çalışmalarda sona doğru gelindi. Daha konforlu ve güvenli bir trafik sağlamak amacıyla Ceylanpınar-Kızıltepe yolunda da çalışmalar sürüyor. Mardin'e daha konforlu yollar kazandırmak için çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.



Vali Demirtaş'a temaslarında, Kızıltepe Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen de eşlik etti.

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