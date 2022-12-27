Mardin OSB'de müteşebbis heyeti toplantısı yapıldı

MARDİN (AA) - Mardin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) müteşebbis heyeti toplantısı yapıldı.
Mardin 1. OSB Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıya Vali Mahmut Demirtaş, Artuklu Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu, OSB Başkan Vekili Abdulnasır Duyan ve müteşebbis heyeti katıldı.
Vali Demirtaş, 140 faal işletmenin bulunduğu Mardin OSB'de bu yılın 11 ayında 998 milyon doların üzerinde ihracatın gerçekleşmesinin sevindirici olduğunu belirterek, kentte istihdamı artıracak çalışmaların sürdüğünü söyledi.
Mardin 2. OSB'de de fabrikaların yükselmeye başladığını dile getiren Demirtaş, "Teşvik uygulaması, coğrafi konumu ve genç nüfusu dolayısıyla yatırımcılar için Mardin cazibeli bir konuma geldi. Gençlerin istihdamına yönelik etkin politikalar geliştirilmesi ve uygulanması amacıyla başlayan tekstil yatırımlarının en kısa sürede tamamlanması için çalışıyoruz." dedi.
Demirtaş daha sonra sanayicilerin sorun ve taleplerini dinledi.