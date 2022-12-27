Mardin'de parkta ahşap kameriyeleri kırarak yakan 2 şüpheli gözaltına alındı

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MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde parkta ahşap kameriyeleri kırarak yakan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Fırat Mahallesi TOKİ Molla Osman Camisi yanındaki parkı tahrip eden 2 kişiyi görenler durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, parktaki kameriyelerin tahtalarını kırarak yakan 18 yaşından küçük 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğine götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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