Mardin'de uyuşturucu satıcılarına şafak baskını

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MARDİN (AA) - Mardin'de "Kökünü Kurutma Operasyonu" kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen sokak satıcılarına yönelik erken saatlerde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 61 şüphelinin yakalanması için Artuklu, Kızıltepe, Nusaybin ve Midyat ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aralarında özel harekat polislerinin de bulunduğu 750 personel, 2 hava aracı ve 9 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 61 adreste aramalar sürüyor.

- 4 ayda 94 şüpheli gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "Kökünü Kurutma Operasyonu" kapsamında yürütülen çalışmalarda yaklaşık 4 ayda 94 şüpheli gözaltına alındı, 159 kilogram esrar, 154 gram eroin, 103 uyuşturucu hap ve çeşitli miktarlarda, sentetik uyuşturucu, toz esrar, kokain ve hint keneviri ele geçirildi.



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