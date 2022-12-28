Midyat'ta zabıta ekipleri yılbaşı öncesinde denetimleri artırdı

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MARDİN (AA) - Midyat Belediyesi zabıta ekipleri yılbaşı öncesinde ilçe genelinde denetimleri artırdı.

Zabıta ekipleri yaklaşan yılbaşı öncesi alkol satışı yapılan yerlerde kaçak içki, zincir marketlerde de raf etiket fiyatı ve kasa fiyatı konusunda denetim yaptı.



Denetimlerde alkol şişelerindeki bandrol ve tüketim tarihi ile ilgili bilgiler kontrol edildi. Denetimlerde kaçak içkiye rastlanmazken, alkol satışı yapan işletme sahiplerine sahte içki konusunda uyarıda bulunuldu.



Ayrıca vatandaşların sağlığının korunması için gıda satışı yapılan iş yerlerinde de denetim yapıldı.



Midyat Belediyesi Zabıta Amiri Barış Özsunar, Belediye Başkanı Veysi Şahin'in talimatıyla yılbaşı öncesinde denetimleri artırdıklarını belirtti.



İlçe genelinde faaliyet sürdüren otel, restoran, kafe, eğlence merkezleri, marketlerde yaptıkları denetimlerde hem ürünlerde hem de hijyen konularında kontrol yaptıklarını ifade eden Özsunar, şu ana kadar herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadıklarını söyledi.



Özsunar, halkın huzuru ve sağlığı için denetimlerin devam edeceği kaydedildi.







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