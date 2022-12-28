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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin Büyükşehir Belediyesine hibe edilen araçlar için program düzenlendi

AA

Mardin Büyükşehir Belediyesine hibe edilen araçlar için program düzenlendi

MARDİN (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Mardin Büyükşehir Belediyesine hibe edilen araçlar için program düzenlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ilçelerde kullanılmak üzere Mardin Büyükşehir Belediyesine hibe edilen 4 katı atık toplama aracı, 1 arazöz ile Büyükşehir Belediyesinin kendi öz kaynaklarıyla aldığı 2 cenaze nakil aracının da hizmete alınması için program düzenlendi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi yerleşkesinde düzenlenen programa, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Genel Sekreter Murat Süzen, vali yardımcıları, kaymakamlar, daire başkanları ve belediye çalışanları katıldı.

Vali ve Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, programda yaptığı konuşmada, yaklaşık iki buçuk yıldan beridir gece gündüz demeden Mardin'e hizmet etmenin gururunu yaşadıklarını belirtti.

İlçe kaymakamlarıyla Mardin'in refah düzeyini artırarak daha ileri nasıl taşıyabileceklerinin gayreti içerisinde olduklarını söyleyen Vali Demirtaş, ‘"Altyapı çalışmalarına çok ciddi anlamda ağırlık verdik. Bugün kırsal kesimde yaklaşık 1600 kilometre civarında sathi kaplama yaptık. Aynı zamanda 200 kilometreye yakın sıcak asfalt yaptık. İçme suyunda, kanalizasyonda, yağmur suyunda, ilçelerimizde ve kırsal kesimde ciddi hizmetlerimiz oldu." dedi.

Vali Demirtaş, Büyükşehir Belediyesinin kentte yapmış olduğu çalışmaları anlatarak konuşmasını şöyle sürdürdü:

‘"Bir taraftan tarımsal faaliyetleri açısından bir tarım kenti olan Mardin'imizde, tarımı nasıl destekleyebiliriz özellikle çiftçilerimizi nasıl destekleyebiliriz, bununla ilgili çok ciddi gayretlerimiz oldu. Aynı zamanda bir turizm kenti olması dolayısıyla, Artuklu’da silueti bozan yapıları tek tek yıkıyoruz. Şu ana kadar 150 yapının yıkımını gerçekleştirdik. Artuklu, Midyat, Nusaybin, Kızıltepe, Dargeçit ve Derik ilçelerinde yaklaşık 20 kilometre sokak sağlıklaştırması çalışması yaptık. Orada bulunan çarşılarımızın restorasyonunu bitirdik. Dış cephelerinde iyileştirmeler yaptık. Bunları hep birlikte gece gündüz çalışarak yaptık."

Araçların hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Demirtaş, ‘"Vatandaşlarımızın refahını arttıracak, özellikle çevre duyarlılığına daha ön plana çıkaracak 4 çöp toplama aracını ilçelere, bir arazözü de Kızıltepe'ye göndereceğiz, 2 cenaze nakil aracı ise Artuklu'da kalacak. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Bu araçlar vatandaşlarımıza daha güzel hizmet edecekler, çevreyi daha temiz yapacaklar. Yeşili daha yeşil yapacağız. Allah’ın izniyle farklı bir Mardin bırakacağız.’" diye konuştu.

Vali Demirtaş, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

‘"Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığımız ile birlikte bir aydan beridir ciddi anlamda çevre düzenlemesi yapıyoruz. Fidanlarımızı dikiyoruz, çevremizi çok güzel bir şekilde yeşillendiriyoruz ve yeni alanlar açıyoruz. Özellikle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın ilimizde yaptığı 4 büyük millet bahçesinin çalışmalarını hızla sürdürüyoruz. Bir millet ormanı yapıyoruz. Allah kısmet ederse, bu millet ormanı da 2,3 ay içerisinde bitecek. Sultanköy'de bulunan kent ormanını mesire alanına çevireceğiz. Tarım ve Orman Bakanlığı bu alanı bize tahsis etti. 270 dekarlık alanı mesire alanı yapıyoruz. Gece gündüz demeden oraya çok rahat bir şekilde gidip çocuklarınız, anneleriniz ve babalarınız ile birlikte orada piknik yapacaksınız, nefes alacaksınız, muhabbet edeceksiniz. Bu yeşil alanlarla birlikte biz, 1500 dekarlık alanı Mardin'e kazandırmış olacağız. Yani, Mardin’i olduğundan çok daha güzel, yeşil bir Mardin haline getireceğiz. Mardinlilere buraları teslim edeceğiz.’’

Konuşmanın ardından araçlar hizmet için ilçelere uğurlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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